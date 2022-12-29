Овчинский: Резидент столичной ОЭЗ запустил систему быстрых платежей в крупной торговой сети

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Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» разработал NFC-решение, которое позволит расплачиваться за товар смартфоном и будет доступно в 70 процентах супермаркетов сети. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Современная городская среда немыслима без удобных платежных сервисов. Разработка резидента ОЭЗ Москвы — завода «Микрон» — для оплаты покупок с помощью радиочастотной идентификации может стать достойной заменой иностранных систем быстрых платежей, — рассказал Владислав Овчинский.

Глава ведомства добавил, что метка для бесконтактных платежей выполнена на базе отечественного микроконтроллера первого уровня — единственного российского микрочипа, соответствующего международным стандартам. Ее серийное производство началось в августе 2022 года

В рамках проекта разработан NFС-куб, который позволяет оплатить покупки через NFC-метку или QR-код. Для оплаты товара через QR-код необходимо включить камеру мобильного устройства и отсканировать динамический код, при оплате NFC достаточно поднести телефон к чипу. В память NFC-метки записана ссылка от системы быстрых платежей банка торговой точки, через который проходят все операции купли-продажи. При ее считывании гаджетом автоматически запускается банковское приложение для проведения оплаты и отображается сумма платежа, переданная на метку кассиром.

— Сегодня «Микрон» выпускает более 200 меток различных видов и модификаций: карт, бирок, маркировочных устройств и изделий, — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

RFID-продукция завода успешно применяется для инвентаризации, контроля контрафакта, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, а также для контроля доступа к различным объектам и единицам хранения.

ПАО «Микрон» — крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России. В этом году он отметил свое 55-летие. В настоящий момент он производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики.

Как отметили в компании, это первый в России массовый проект по внедрению NFC-меток для работы в системе быстрых платежей. Сервис реализован в соответствии со всеми стандартами безопасности и обеспечивает мгновенное поступление денежных средств, независимо от времени суток и территориального расположения плательщика.