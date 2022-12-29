Минимум 10 человек погибли при крупном пожаре в отеле-казино в Камбодже

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В городе Пойпет в Камбодже вспыхнул пожар в отеле-казино Grand Diamond City. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает газета South China Morning Post.

На момент инцидента в здании находилось 400 сотрудников. В результате по меньшей мере погибли 10 человек, еще 30 пострадали при отравлении дымом, от ожогов и попыток выброситься из окон верхних этажей здания.

В Сети распространились кадры пожара, на которых видно полыхающее здание изнутри.

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Издание The Atlas News отмечает, что причиной возгорания мог стать взрыв бензобака. По словам одного из спасателей, пожар начался на первом этаже, после этого пламя быстро распространилось по коврам по всему многоэтажному зданию.

На данный момент пожар еще продолжается, а местны службы экстренной помощи объявили о том, что здание находятся под угрозой обрушения.

Другой крупный пожар произошел в ночь на субботу, 24 декабря, в Кемерове, где загорелся нелегальный частный дом престарелых. В результате трагического инцидента погибли 20 человек. Что еще известно об этом происшествии — в материале «Вечерней Москвы».