Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Первый этап демонтажа балок пролетных строений завершили на Жуковском путепроводе

Лейла Алиева
Город
Первый этап демонтажа балок пролетных строений завершили на Жуковском путепроводе
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Жуковский путепровод Карта всех событий

Специалисты завершили первый этап демонтажа балок пролетных строений на Жуковском путепроводе. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Антон Акулов в четверг, 29 декабря.

— Путепровод расположен около Павелецкого вокзала в районе Замоскворечье и является частью Жукова проезда. В ходе работ будут демонтированы два пролета моста, расположенные над железнодорожными путями, — пояснил он.

В рамках первого этапа были снесены шесть балок, всего заменят 12 железобетонных балок и установят три новые опросы мостового сооружения. По словам Акулова, половина подготовительных работ выполняется днем, а сам демонтаж с 01:00 до 04:00, когда движение поездов на Павелецком вокзале останавливается, передает официальный сайт мэра Москвы.

Строительство другого путепровода, расположенного на пересечении улицы Александры Монаховой с автомобильной дорогой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, завершили 25 декабря. Новый путепровод был построен за счет городского бюджета, а его протяженность составила 252 метра.

Строительство Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте