Первый этап демонтажа балок пролетных строений завершили на Жуковском путепроводе

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Москва, Жуковский путепровод Карта всех событий

Специалисты завершили первый этап демонтажа балок пролетных строений на Жуковском путепроводе. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Антон Акулов в четверг, 29 декабря.

— Путепровод расположен около Павелецкого вокзала в районе Замоскворечье и является частью Жукова проезда. В ходе работ будут демонтированы два пролета моста, расположенные над железнодорожными путями, — пояснил он.

В рамках первого этапа были снесены шесть балок, всего заменят 12 железобетонных балок и установят три новые опросы мостового сооружения. По словам Акулова, половина подготовительных работ выполняется днем, а сам демонтаж с 01:00 до 04:00, когда движение поездов на Павелецком вокзале останавливается, передает официальный сайт мэра Москвы.

Строительство другого путепровода, расположенного на пересечении улицы Александры Монаховой с автомобильной дорогой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, завершили 25 декабря. Новый путепровод был построен за счет городского бюджета, а его протяженность составила 252 метра.