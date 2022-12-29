Москвичи воспользовались активацией удаленного пополнения «Тройки» более 2,1 миллиона раз

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С начала работы сервиса активации удаленного пополнения карты «Тройка» на наземном транспорте им воспользовались более 2,1 миллиона раз. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В начале года запустили сервис активации удаленного пополнения карты «Тройка» на всем наземном транспорте. Раньше для этого пришлось бы идти на станцию метро и использовать специальный терминал. А сейчас активировать платеж можно с помощью валидаторов в автобусах, электробусах и трамваях. За год сервисом воспользовались более 2,1 млн раз, — рассказал он.

Для активации удаленного пополнения «Тройки» необходимо сперва пополнить баланс карты. Это можно сделать с помощью мобильных приложений «Метро Москвы», «Московский транспорт» или Единого транспортного портала.

Далее, находясь в наземном транспорте, пассажирам следует нажать кнопку, расположенную на правой стороне валидатора. После этого нужно приложить проездной и платеж будет активирован.

До этого сообщалось, что Москва завершила приемку 33 новых электробусов российского производства. Ликсутов отметил, что в следующем году столица ожидает еще 500 новых машин, а также рассматривает возможность закупки нескольких десятков электробусов малого класса.