Производители из 21 региона России примут участие в фестивале «Путешествие в Рождество»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Гости фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут попробовать продукцию от производителей из 21 региона России. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в четверг, 29 декабря.

— Производители предлагают москвичам и гостям столицы широкий выбор мясной и рыбной продукции, разнообразные виды меда, варенья, джемов, чай и травяные сборы, а также традиционные праздничные угощения, — говорится в сообщении.

Гости фестивальных площадок смогут встретить товары из Калининградской, Орловской, Пензенской областей, Донецкой и Луганской народных республик и других регионов страны. Например, на Манежной площади москвичам представят сувениры ручной работы из шерсти, дерева и глины.

1/5 Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» 2/5 Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» 3/5 Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» 4/5 Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» 5/5 Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Помимо этого, жители и гости столицы смогут попробовать блюда из разных уголков России. На площади Революции горожане отведают похлебку из репы, а на Сухонской улице гостям обязательно понравятся вафли с салатом «Столичный».

До этого сообщалось, что гости фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут принять участие в различных мастер-классах, где их научат готовить праздничные блюда народов регионов России. Так, посетители площадок на улице Теплый Стан и улице Святоозерской смогут научиться делать вергуны в меду по рецептам херсонских домохозяек.