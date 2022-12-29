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Производители из 21 региона России примут участие в фестивале «Путешествие в Рождество»

Александр Афонин
Город
Производители из 21 региона России примут участие в фестивале «Путешествие в Рождество»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Гости фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут попробовать продукцию от производителей из 21 региона России. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в четверг, 29 декабря.

— Производители предлагают москвичам и гостям столицы широкий выбор мясной и рыбной продукции, разнообразные виды меда, варенья, джемов, чай и травяные сборы, а также традиционные праздничные угощения, — говорится в сообщении.

Гости фестивальных площадок смогут встретить товары из Калининградской, Орловской, Пензенской областей, Донецкой и Луганской народных республик и других регионов страны. Например, на Манежной площади москвичам представят сувениры ручной работы из шерсти, дерева и глины.

Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Помимо этого, жители и гости столицы смогут попробовать блюда из разных уголков России. На площади Революции горожане отведают похлебку из репы, а на Сухонской улице гостям обязательно понравятся вафли с салатом «Столичный».

До этого сообщалось, что гости фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут принять участие в различных мастер-классах, где их научат готовить праздничные блюда народов регионов России. Так, посетители площадок на улице Теплый Стан и улице Святоозерской смогут научиться делать вергуны в меду по рецептам херсонских домохозяек.

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