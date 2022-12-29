Обыски в рамках дела о фейках против экс-депутата Пономарева прошли в семи регионах России

Фото: АГН Москва

В семи регионах России прошли обыски в рамках уголовного дела о распространении ложной информации в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*. Об этом в четверг, 29 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», в процессе обысков были задержаны администраторы Telegram-каналов «Утро февраля» и бывший кандидат в Госдуму Михаил Лобанов. По данным следствия, они принимали негласное участие в так называемом «Съезде народных депутатов», состоявшимся в ноябре в Польше.

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В процессе следственных мероприятий специалисты изъяли ряд предметов, которые могут поспособствовать расследованию дела. В их число вошла компьютерная техника, телефоны, документы и так далее. Помимо этого, подозреваемых проверят на причастность к работу Службы безопасности Украины.

В октябре Илья Пономарев был «переобъявлен» в розыск. Причиной решения послужило скрытии от меры пресечения из-за нарушения подписки о невыезде.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.