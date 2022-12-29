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Аналитик Сыроваткин назвал причины ослабления рубля

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик Сыроваткин назвал причины ослабления рубля
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Ослабление рубля произошло в ходе организованных торгов на Московской бирже, следовательно, оно носит объективный характер. Такое мнение высказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований Олег Сыроваткин.

— Субъективным оно было бы, если бы курс российской валюты устанавливался произвольно кем-то по собственному усмотрению, — пояснил эксперт в комментарии РИАМО.

Сыроваткин отметил, что на курс рубля повлияло несколько факторов: перспективы снижения объема экспорта и стоимости реализации российских энергоносителей, восстановление импорта, наличие предпосылок для сокращения профицита торгового баланса. В таких условиях произошла корректировка российской валюты в более выигрышном для экспортеров направлении.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин отметил, что серьезных предпосылок для ослабления валюты России нет. Экономист отметил, что курс рубля может вернуться к привычным значениям в первом квартале 2023 года, передает «Царьград».

2023 год вступит в свои права уже совсем скоро. Накануне праздника крупные российские банки запустили предновогодние акции: так, один из банков предложил открыть вклад с доходностью 8–9,5 процента годовых. «Вечерняя Москва» выяснила, куда лучше вложить деньги перед Новым годом.

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