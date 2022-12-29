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Россияне начали раньше планировать поездки в новогодние праздники

Александр Афонин
Общество
Россияне начали раньше планировать поездки в новогодние праздники
Фото: Pixabay

Жители России в этом году начали на 19 дней раньше планировать свои поездки в период новогодних праздников, чем в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Яндекс Путешествия», имеющиеся в распоряжении у «Вечерней Москвы».

— В среднем, пользователи «Яндекс Путешествий» бронируют отели и покупают билеты на новогодние каникулы в этом году на 19 дней раньше, чем в прошлом. Так, в этому году подготовка к поездкам началась за 54 дня до 1 января, а в 2021 году — всего за 35 дней, — говорится в материале.

Наиболее предусмотрительными в планировании отпуска оказались жители городов Оха, Новокузнецка и Братска. Позже начинали готовиться пользователи из Талакана, Бодайбо и Йошкар-Олы. Кроме того, у российских путешественников значительно увеличился горизонт планирования путешествий.

Накануне сообщалось, что в этом году среди россиян увеличился спрос на азиатскую кухню, соусы и маленькие заказы. Так, рисовый вок с курицей заказывали в 10 раз чаще, чем в прошлом году.

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