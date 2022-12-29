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Андрей Бочкарев сообщил о завершении строительства производственного комплекса в технопарке «Руднево»

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев сообщил о завершении строительства производственного комплекса в технопарке «Руднево»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Крупный производственный комплекс из пяти корпусов сдали в эксплуатацию на территории индустриального парка «Руднево». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 29 декабря.

— Пять строений общей площадью около 29 тысяч квадратных метров с сопутствующей инженерной инфраструктурой, трансформаторной подстанцией и КПП предназначены для различных инновационных производств, в том числе микроэлектроники, медицинского оборудования и наноматериалов, — отметил он.

Комплекс станет одним из главных промышленных объектов нового технопарка и обеспечит активный запуск необходимых для импортозамещения производств. В некоторых корпусах будут расположены административно-хозяйственные помещения: мастерские, кафе для сотрудников, а также выставочное пространство.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, комплекс планируется открыть в следующем году. Он станет шестой площадкой экономической зоны «Технополис «Москва».

Еще один производственный комплекс — по разработке средства измерения температуры — ввели в эксплуатацию на площадке «Алабушево» в Зеленограде. Завод имеет статус резидента ОЭЗ, что позволяет ему получать значительные налоговые льготы.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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