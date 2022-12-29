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Москвичи смогут создать собственный благотворительный сбор на mos.ru

Лейла Алиева
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Москвичи смогут создать собственный благотворительный сбор на mos.ru
Фото: Pixabay

Горожане смогут создать собственный благотворительный сбор по особому поводу и поделиться им с друзьями и близкими на портале mos.ru. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

— Новая функция будет удобна тем, кто вместо подарков на Новый год или день рождения просит близких помочь благотворительным организациям. В последние несколько лет этот тренд набирает обороты и вдохновляет все больше людей на добрые поступки, — отметил он.

При этом в сервисе представлены только проверенные организации. Для создания сбора нужно указать повод на странице сервиса и выбрать одну из категорий программ. После этого необходимо выбрать дату завершения сбора, она не должна превышать 30 дней.

Все пожертвования будут равномерно распределены между всеми благотворительными программами выбранной категории, передает официальный сайт мэра Москвы.

Каждый неравнодушный житель Москвы может стать Дедом Морозом и помочь тем, кто в этом нуждается. С этой целью в столице организовано множество благотворительных акций.

Благотворительность портал mos.ru Москва
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