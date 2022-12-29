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Члена банды «Северские» Воронина приговорили к 14 годам колонии строгого режима

Степан Жирнов
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Члена банды «Северские» Воронина приговорили к 14 годам колонии строгого режима
Фото: shutterstock

В Подмосковье члена банды «Северские» Алексея Воронина приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 29 декабря.

По ее словам, мужчина признан виновным по статьям об участии в преступной группировке, убийстве шести человек и покушении еще на троих, а также о незаконном обороте огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Помимо 14 лет колонии Воронина приговорили к ограничению свободы после освобождения на полтора года, а также к 200 тысячам рублей штрафа.

Осужденный участвовал в преступной деятельности банды с 2006 по 2021 года на территории Московской, Ярославской и Костромской областей. За это время он совершал противоправные действия как в отношении конкурентов и врагов сообщества, так и против своего бывшего лидера.

Его соратники уже давно осуждены на длительные сроки, и только в октябре 2022 очередь дошла до Воронина: именно тогда было завершено расследование по его уголовному делу.

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