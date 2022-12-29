Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автоэксперт Петров прокомментировал опасность б/у запчастей при ремонте автомобиля

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт Петров прокомментировал опасность б/у запчастей при ремонте автомобиля
Фото: Пресс-служба Госдумы

Автоэксперт Сергей Петров рассказал можно ли использовать бывшие в употреблении детали при ремонте машин.

Эксперт отметил, что есть запчасти, которые могут навредить автомобилю, если не будут новыми, поэтому стоит разработать некий регламент.

— Есть запчасти, которые, даже если будут бэушными, никак не повлияют на автомобиль при установке. Например, можно поставить б/у крыло и покрасить его. Однако, если поставить крыло, которое уже давнее, то конструкция будет слабая, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он также подчеркнул, что страховые компании при нововведении смогут при ремонте ставить бэушные запчасти.

Ранее пилотный проект использования бывших в употреблении запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО могут запустить уже в первом квартале 2023 года, передает Nation News.

С 1 октября вступили в силу новые правила ОСАГО. Новая редакция правил не обязывает информировать страховую компанию о ДТП и собирать личные данные очевидцев. Пострадавшему в ДТП водителю, уехавшему на экспертизу, не надо будет писать отдельное заявление, чтобы получить результаты. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

Ремонт Автомобили ОСАГО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте