Автоэксперт Петров прокомментировал опасность б/у запчастей при ремонте автомобиля

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Автоэксперт Сергей Петров рассказал можно ли использовать бывшие в употреблении детали при ремонте машин.

Эксперт отметил, что есть запчасти, которые могут навредить автомобилю, если не будут новыми, поэтому стоит разработать некий регламент.

— Есть запчасти, которые, даже если будут бэушными, никак не повлияют на автомобиль при установке. Например, можно поставить б/у крыло и покрасить его. Однако, если поставить крыло, которое уже давнее, то конструкция будет слабая, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он также подчеркнул, что страховые компании при нововведении смогут при ремонте ставить бэушные запчасти.

Ранее пилотный проект использования бывших в употреблении запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО могут запустить уже в первом квартале 2023 года, передает Nation News.

С 1 октября вступили в силу новые правила ОСАГО. Новая редакция правил не обязывает информировать страховую компанию о ДТП и собирать личные данные очевидцев. Пострадавшему в ДТП водителю, уехавшему на экспертизу, не надо будет писать отдельное заявление, чтобы получить результаты. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».