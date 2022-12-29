Ефимов: Число ИП в Москве достигло почти 400 тысяч

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Число индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве за 11 месяцев 2022 года выросло на девять процентов и к 1 декабря почти достигло 398 тысяч, сообщил в четверг, 29 декабря, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на данные Единого госреестра ИП.

— Индивидуальное предпринимательство становится все более популярной формой ведения бизнеса: за последние пять лет количество таких предприятий в Москве выросло на 40 процентов. Этому способствует широкий перечень программ поддержки, удобство цифровых сервисов регистрации и ведения документооборота, — сказал Ефимов.

По его словам, индивидуальные предприниматели больше ориентированы на внутренний рынок и в условиях ухода западных брендов получили дополнительный импульс к развитию.

В городском департаменте экономической политики и развития отметили, что самой популярной сферой у ИП является торговля. Кроме того, большое количество индивидуальных предпринимателей работают в сфере строительства, консалтинга и обрабатывающих производств.

Наибольший прирост числа ИП с начала года был также зафиксирован в торговле — на 18 процентов. В строительстве количество предпринимателей увеличилось на 7,1 процента, в консалтинге — на 4,1 процента, а в обрабатывающей промышленности – на 7,3 процента, добавили в департаменте ИТ.

До этого сообщалось, что с начала текущего года при поддержке столичной службы занятости населения статус самозанятого зарегистрировали почти 17 тысяч горожан, что на 50 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.