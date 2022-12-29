В России выявили 6146 новых случая коронавируса за сутки
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За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 6146 новых случаев заражения COVID-19. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».
Кроме того, за указанный период официально подтвердили 56 летальных исходов, которые связаны с инфекцией. Также 1065 человек госпитализировали в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом, что почти на 3,6 процента меньше, чем 28 декабря.
После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие 24 часа полностью выздоровели 7815 пациентов, отмечается на портале.
До этого врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян сообщила, что после перенесенной вирусной пневмонии, которая была вызвана гриппом, может развиться фиброз — образование рубцов в легких. По ее словам, после воспаления легких необходимо длительное время для восстановления легочной ткани — месяц как минимум.
В России 98 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон». Другие варианты COVID-19 не имеют развития. О симптомах болезни и о том, как отличить «омикрон» от классического гриппа, — в материале «Вечерней Москвы».