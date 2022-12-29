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В России выявили 6146 новых случая коронавируса за сутки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 6146 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 6146 новых случаев заражения COVID-19. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 56 летальных исходов, которые связаны с инфекцией. Также 1065 человек госпитализировали в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом, что почти на 3,6 процента меньше, чем 28 декабря.

После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие 24 часа полностью выздоровели 7815 пациентов, отмечается на портале.

В России выявили 6146 новых случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян сообщила, что после перенесенной вирусной пневмонии, которая была вызвана гриппом, может развиться фиброз — образование рубцов в легких. По ее словам, после воспаления легких необходимо длительное время для восстановления легочной ткани — месяц как минимум.

В России 98 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон». Другие варианты COVID-19 не имеют развития. О симптомах болезни и о том, как отличить «омикрон» от классического гриппа, — в материале «Вечерней Москвы».

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