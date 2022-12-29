Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Херсонской области

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В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России в четверг, 29 декабря.

По данным ведомства, задержанный собирал и передавал информацию о местах скопления и численности подразделений Вооруженных Сил РФ, а также о маршрутах перемещения. Помимо этого злоумышленник сообщал о наличии различной техники и вооружении бойцов подразделений. Все собранные данные мужчина передавал вместе с координатами.

Для передачи информации злоумышленник пользовался популярным иностранным мессенджером. С помощью сообщенных данных украинская армия корректировала артиллерийский и ракетно-бомбовый огонь по позициям ВС РФ.

По данному факту в отношении задержанного 54-летнего гражданина Украины было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Фигуранта заключили под стражу.

Ранее стало известно, что сотрудники ведомства ликвидировали двоих террористов, которые готовили теракт в городе Чегем Кабардино-Балкарской Республики.