Автобус № 959 возобновил движение до ТЦ «Мега Химки»

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Автобус маршрута № 959 возобновил движение до торгового центра «Мега Химки» после начала работы ТЦ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 29 декабря.

— В связи с возобновлением работы ТРЦ «Мега Химки» маршрут 959 снова ходит до торгово-развлекательного центра. Остановки «Киностар» и «Стокманн» продолжают работать, — говорится в сообщении.

Подмосковный торговый центр «Мега Химки» возобновил свою работу после произошедшего пожара в магазине OBI 29 декабря. Специалисты провели проверку безопасности, однако некоторые магазины, подземная парковка и внутренняя детская площадка будут временно закрыты.

Пожар в гипермаркете OBI произошел утром 9 декабря. В результате огонь распространился на все здание, и пожарные не смогли его спасти. В связи с этим работа ТЦ «Мега Химки» временно приостановилась, а прилегающие маршруты транспорта перестали следовать до магазина. Подробнее о причинах и последствиях инцидента — в материале «Вечерней Москвы».