Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автобус № 959 возобновил движение до ТЦ «Мега Химки»

Александр Афонин
Город
Автобус № 959 возобновил движение до ТЦ «Мега Химки»
Фото: АГН Москва

Автобус маршрута № 959 возобновил движение до торгового центра «Мега Химки» после начала работы ТЦ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 29 декабря.

— В связи с возобновлением работы ТРЦ «Мега Химки» маршрут 959 снова ходит до торгово-развлекательного центра. Остановки «Киностар» и «Стокманн» продолжают работать, — говорится в сообщении.

Подмосковный торговый центр «Мега Химки» возобновил свою работу после произошедшего пожара в магазине OBI 29 декабря. Специалисты провели проверку безопасности, однако некоторые магазины, подземная парковка и внутренняя детская площадка будут временно закрыты.

Пожар в гипермаркете OBI произошел утром 9 декабря. В результате огонь распространился на все здание, и пожарные не смогли его спасти. В связи с этим работа ТЦ «Мега Химки» временно приостановилась, а прилегающие маршруты транспорта перестали следовать до магазина. Подробнее о причинах и последствиях инцидента — в материале «Вечерней Москвы».

Транспорт Химки Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте