Музей транспорта Москвы завершил восстановление 21 экспоната в 2022 году

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Новорязанская улица, 27с1 Карта всех событий

В этом году сотрудники Музея транспорта Москвы завершили ремонтно-восстановительные работы, отреставрировав 21 экспонат. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в 2024 году постоянная экспозиция городского музея транспорта будет размещена внутри памятника архитектуры — в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. Здесь посетители смогут увидеть уникальную технику, часть которой сохранилась в единственном или ограниченном количестве, — сказал он.

В рамках реставрации специалисты провели комплексные работы для шести автомобилей. Еще для 15 транспортных средств произвели локальный ремонт и детейлинг. На данный момент на реставрацию было отправлено 11 единиц техники, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Одним из отреставрированных экспонатов стала тротуароуборочная машина ТУМ-975. Его разместят на первом уровне, который будет посвящен истории наземного транспорта и городской спецтехники, в музее в гараже Мельникова.