Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Музей транспорта Москвы завершил восстановление 21 экспоната в 2022 году

Александр Афонин
Город
Музей транспорта Москвы завершил восстановление 21 экспоната в 2022 году
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Новорязанская улица, 27с1 Карта всех событий

В этом году сотрудники Музея транспорта Москвы завершили ремонтно-восстановительные работы, отреставрировав 21 экспонат. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в 2024 году постоянная экспозиция городского музея транспорта будет размещена внутри памятника архитектуры — в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. Здесь посетители смогут увидеть уникальную технику, часть которой сохранилась в единственном или ограниченном количестве, — сказал он.

В рамках реставрации специалисты провели комплексные работы для шести автомобилей. Еще для 15 транспортных средств произвели локальный ремонт и детейлинг. На данный момент на реставрацию было отправлено 11 единиц техники, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Одним из отреставрированных экспонатов стала тротуароуборочная машина ТУМ-975. Его разместят на первом уровне, который будет посвящен истории наземного транспорта и городской спецтехники, в музее в гараже Мельникова.

Транспорт Реставрация Москва Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте