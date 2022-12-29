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Мужчина на востоке столицы украл телефон с полки магазина и убежал

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина на востоке столицы украл телефон с полки магазина и убежал
Фото: shutterstock
Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

На востоке столицы мужчина украл телефон с полки магазина и сбежал. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ВАО в четверг, 29 декабря.

По его словам, инцидент произошел в Преображенском районе, в одной из торговых точек на Открытом шоссе. Ущерб от кражи телефона составил семь тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий участковый задержал подозреваемого недалеко от места преступления. Им оказался 53-летний гость столицы. Похищенный аппарат у него изъяли.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Еще одна кража произошла на юго-западе столицы. Карманник похитил у пассажира метро 200 тысяч рублей.

Восточный административный округ (ВАО) Москва МВД Район Преображенское Преступления
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