Карманник обокрал пассажира метро почти на 200 тысяч рублей на юго-западе столицы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Тёплый Стан Карта всех событий

На юго-западе столицы злоумышленник вытащил телефон и банковскую карту из кармана куртки пассажира столичного метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮЗАО в понедельник, 26 декабря.

По данным ведомства, преступление произошло в подземном переходе станции метро «Теплый Стан». Жертвой карманника стал 46-летний местный житель, у которого из куртки пропал телефон, а вместе с ним и банковская карта, которая находилась в чехле. Позже с нее были украдены деньги. Общий ущерб составил 184 тысячи рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре полиция задержала подозреваемого на Голубинской улице. Им оказался 34-летний гость столицы. Похищенным он успел распорядиться по собственному усмотрению. Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

Другого карманника полицейские задержали в центре столицы. Злоумышленник воспользовался тем, что один из пассажиров Ярославского вокзала был пьян и вытащил телефон из кармана пострадавшего.