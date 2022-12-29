Прокуратура рассказала о главных сложностях при раскрытии квартирных краж

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Главной трудностью при раскрытии квартирных краж является неочевидность преступления. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 29 декабря.

По ее словам, сложность раскрытия квартирных краж связана с совершением преступления в условиях неочевидности.

— К примеру, человек находился в отъезде и узнал о преступлении только по возвращении. Или отсутствие следов на месте преступления, — объясняет Нефедова.

В таких случаях раскрыть преступление может помочь система «Безопасный город», состоящая из множества рассредоточенных по столице умных камер. Они помогают отследить подозреваемых и положительно влияют на динамику раскрываемости преступлений.

При этом случаются квартирные кражи, которые потерпевшие замечают сразу же. Так, на востоке столицы у семейной пары вор вынес из квартиры не только драгоценности и одежду, но и немецкого шпица. Хозяева заметили пропажу питомца и обратились в полицию.