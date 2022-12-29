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Около 60 тысяч рабочих мест появится на востоке Москвы благодаря программе реновации

Араз Салехов

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Около 60 тысяч рабочих мест появится на востоке Москвы благодаря программе реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около 60 тысяч москвичей смогут найти работу на востоке столицы благодаря реализации программы реновации. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— На востоке столицы уже открыто свыше 40 коммерческих предприятий социально-бытовой направленности в нежилых помещениях на первых этажах заселяемых новостроек. Всего же в них более 100 нежилых помещений, большинство из которых свободны и предусмотрены под размещение магазинов, кафе, пекарен, аптек, служб доставки и других предприятий, — отметил он.

По его словам, такая инициатива способствует повышению комфортности проживания в новых кварталах, развитию рынка труда и появлению новых вакансий. Глава столичного департамента добавил, что на востоке города развитие территорий, предназначенных для строительства домов по программе реновации, ведется в рамках 17 разработанных и утвержденных проектов планировки территории, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что на северо-востоке столицы появится свыше 10 тысяч рабочих мест благодаря реализации программы реновации. Левкин рассказал, что в СВАО Москвы в новых домах по реновации на первых этажах к настоящему моменту открылось около 30 коммерческих предприятий.

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