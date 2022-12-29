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Депутат Бессараб сообщила об индексации материнского капитала на 12,4 процента

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат Бессараб сообщила об индексации материнского капитала на 12,4 процента
Фото: depositphotos

Россиян в 2023 году ожидает увеличение социальных выплат. В частности, государство на 12,4 процента проиндексирует материнский семейный капитал. Об этом каналу 360 сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

— Материнский семейный капитал будет увеличен на уровень реальной инфляции даже с небольшим опережением — на 12,4 процента. Теперь по поручению президента это будет проводиться ежегодно, — отметила она в комментарии каналу 360.

Депутат добавила, что универсальное пособие объединяет семь различных категорий с едиными критериями.

Она также отметила, что с нового года увеличатся пенсии, пособия и все соцвыплаты.

В середине декабря мэр Москвы Сергей Собянин установил новую социальную выплату для детей-сирот. В этом году размер компенсации составит 13 042 рубля. Однако уже с января 2023 года выплата увеличится до 14 347 рублей в месяц.

Депутаты Выплаты Материнский капитал
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