Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин установил новую социальную выплату для детей-сирот. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Ежемесячную денежную компенсацию получат московские школьники, которые потеряли в период обучения обоих или единственного родителя. Деньги можно будет потратить на продукты, одежду, обувь, постельное белье и мягкий инвентарь, — говорится в сообщении.

Раньше на такую выплату могли претендовать только учащиеся вузов и колледжей. В этом году размер компенсации составит 13 042 рубля. Однако уже с января 2023 года выплата увеличится до 14 347 рублей в месяц.

Ожидается, что в 2023 году эту выплату начнут получать больше четырех тысяч человек, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также в Москве увеличили на 10 процентов размер пособий многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, ветеранам Великой Отечественной войны и другим льготным категориям граждан.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве проживает более 1,5 миллиона семей, в которых воспитывают около 2,2 миллиона детей. В связи с этим за несколько лет возможности города в вопросах поддержки женщин с детьми значительно расширились.