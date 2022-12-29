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Житель Подмосковья расстрелял три автобуса из пистолета

Степан Жирнов
Происшествия
Житель Подмосковья расстрелял три автобуса из пистолета
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Дрожжино, Южная улица Карта всех событий

Житель Подмосковья расстрелял три автобуса из пистолета. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 29 декабря.

По ее словам, инцидент произошел в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. В полицию поступило сообщение, что неизвестный стреляет в воздух из квартиры одного из жилых домов на улице Южной.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Они задержали подозреваемого и доставили 25-летнего мужчину в отдел. Выяснилось, что молодой человек вел стрельбу из страйкбольного пистолета. Оружие у злоумышленника изъяли.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, повреждены только стекла в трех автобусах.

Другое преступление, совершенное с помощью ненастоящего оружия, произошло в Подмосковном салоне сотовой связи. Мужчина ворвался с игрушечным пистолетом и попытался ограбить магазин.

Подмосковье Оружие Страйкбол Московская область МВД
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