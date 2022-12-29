Скоропомощной стационарный комплекс ГКБ имени Вересаева скоро начнет принимать первых пациентов

Фото: Пресс-служба ГКБ имени В. В. Вересаева

Новый скоропомощной стационарный комплекс ГКБ имени В. В. Вересаева в скором времени начнет принимать свих первых пациентов. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил главный врач ГКБ № 15 им. О. М. Филатова Валерий Вечорко.

— В ССК Больницы им. В. В. Вересаева скоро примут первых пациентов, которым будет оказываться экстренная медицинская помощь. В настоящее время активно продолжается создание остальных пяти ССК, в том числе на территории Филатовской. Здесь, так же как в корпусах НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Первой Градской больнице, ГКБ им. С. П. Боткина и В. М. Буянова, все будет построено так, чтобы врачи смогли как можно быстрее оказывать пострадавшему скорую и неотложную помощь, — рассказал он.

ССК на территории Филатовской откроется в следующем году и будет принимать до 300 пациентов в день. В здании будут оптимизированы все маршруты передвижения пациентов и медицинского персонала. Также в больнице уже работает современный контакт-центр, в который горожане могут обратиться и связаться с нужным врачом.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 28 декабря, открыл новый скоропомощной стационарный комплекс ГКБ имени В. В. Вересаева, который расположился на Лобненской улице.