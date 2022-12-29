Помечают квартиры и вычисляют график жильцов: как понять, что на жилище нацелились воры

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Квартирные кражи редко бывают спонтанными, обычно злоумышленники основательно готовятся к совершению преступления. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 29 декабря.

По ее словам, преступники устанавливают слежку за хозяевами квартиры, выявляя их график и привычки.

Также иногда злоумышленники идут на хитрость и оставляют метки: рекламный буклет в дверной щели, монетка на коврике или спичка в дверном проеме — с помощью этих нехитрых знаков воры узнают, дома ли хозяева.

— Обычно проникновение в жилище злоумышленники осуществляют в момент, когда собственник находится в длительном отъезде — в отпуске, командировке или просто вне дома на выходных. Вопреки расхожему мнению, большая часть подобных преступлений случается днем, а не ночью, — рассказывает Нефедова.

По ее словам, также нередки случаи, когда квартирная кража происходит при попустительстве самих жильцов, которые ненадолго выходят из жилища, не закрыв дверь, например, в магазин или к соседям. Часто злоумышленникам для похищения ценностей хватает и нескольких минут. Иногда воров в помещение впускают сами хозяева, так как злоумышленники пользуются доверием пострадавших.

Ранее Нефедова рассказала о том, что осложняет работу сотрудникам правоохранительных органов при расследовании квартирных краж.