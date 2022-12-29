Стало известно, как домушники чаще всего попадают в квартиры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Зачастую воры проникают в квартиры с помощью манипуляций с дверным замком. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 29 декабря.

По ее словам, вопреки расхожему мнению, преступники проникают в квартиры днем, а не ночью. Наиболее частый способ — подбор ключа. Сразу за ним по популярности следуют такие приемы, как срезание замка, отжатие дверной или оконной рамы, а то и вовсе выбивание входной двери. Так что в первую очередь следует укреплять именно вход в жилище.

Вторым по распространенности способом является проникновение в квартиру через окно. Больше всего это касается жителей первых и последних этажей, а также квартир, чьи окна выходят на подъездные козырьки.

— Риск пострадать от форточников есть у всех граждан, которые оставляют окна открытыми для проветривания. А вставленные в раму москитные сетки никак не защитят от злоумышленника, — отметила Нефедова.

Также нередки случаи, когда квартирная кража происходит при попустительстве самих жильцов, которые ненадолго выходят из жилища, не закрыв дверь, например, в магазин или к соседям.

— Часто злоумышленникам для похищения ценностей хватает и нескольких минут. Иногда воров в помещение впускают сами хозяева, так как злоумышленники пользуются доверием пострадавших, — рассказывает Нефедова.

Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры рассказала, как обычно преступники готовятся к совершению квартирной кражи.