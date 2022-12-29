Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Телефонные мошенники лишили столичную пенсионерку 1,2 миллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Телефонные мошенники лишили столичную пенсионерку 1,2 миллиона рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичная пенсионерка лишилась 1,2 миллиона рублей из-за телефонной аферы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу в четверг, 29 декабря.

По данным ведомства, злоумышленники действовали по давно известной схеме. Неизвестный мужчина позвонил 81-летней пенсионерке и представился сотрудником правоохранительных органов. Аферист сообщил, что родственница жертвы стала виновницей ДТП и, чтобы не привлекать ее к ответственности, необходимо передать крупную сумму денег посреднику.

Испугавшись, москвичка передала в пакете 1 миллион 200 тысяч рублей прибывшему к ней мужчине. Позже пострадавшая созвонилась с родственницей и, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

Вскоре сотрудники МВД задержали «курьера» злоумышленников. Им оказался обычный таксист, который о преступлении не подозревал и рассказал все, что помнил о человеке, которому он передал деньги.

После этого полицейские вышли на адресата. Злоумышленник рассказал, что он откликнулся на вакансию в интернете. В его обязанности входил сбор денег от таксистов, которые привозят сбережения обманутых пенсионеров. Мужчина оставлял себе небольшой процент от суммы, а остальное переводил неизвестному сообщнику.

На данный момент этот банковский счет арестован, а средства пострадавшей пенсионерке возвращены.

В ходе расследования выяснилось, что этот же подозреваемый причастен к аналогичному преступлению — он похитил 190 тысяч рублей у 82-летней жительницы Западного округа столицы.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другого афериста полицейские задержали в Тверском районе столицы. От его действий пострадал московский студент, который отдал подозреваемому 380 тысяч рублей, желая купить криптовалюту с рук.

Западный административный округ (ЗАО) Район Очаково-Матвеевское Район Ховрино Москва МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте