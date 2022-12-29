Телефонные мошенники лишили столичную пенсионерку 1,2 миллиона рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичная пенсионерка лишилась 1,2 миллиона рублей из-за телефонной аферы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу в четверг, 29 декабря.

По данным ведомства, злоумышленники действовали по давно известной схеме. Неизвестный мужчина позвонил 81-летней пенсионерке и представился сотрудником правоохранительных органов. Аферист сообщил, что родственница жертвы стала виновницей ДТП и, чтобы не привлекать ее к ответственности, необходимо передать крупную сумму денег посреднику.

Испугавшись, москвичка передала в пакете 1 миллион 200 тысяч рублей прибывшему к ней мужчине. Позже пострадавшая созвонилась с родственницей и, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

Вскоре сотрудники МВД задержали «курьера» злоумышленников. Им оказался обычный таксист, который о преступлении не подозревал и рассказал все, что помнил о человеке, которому он передал деньги.

После этого полицейские вышли на адресата. Злоумышленник рассказал, что он откликнулся на вакансию в интернете. В его обязанности входил сбор денег от таксистов, которые привозят сбережения обманутых пенсионеров. Мужчина оставлял себе небольшой процент от суммы, а остальное переводил неизвестному сообщнику.

На данный момент этот банковский счет арестован, а средства пострадавшей пенсионерке возвращены.

В ходе расследования выяснилось, что этот же подозреваемый причастен к аналогичному преступлению — он похитил 190 тысяч рублей у 82-летней жительницы Западного округа столицы.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другого афериста полицейские задержали в Тверском районе столицы. От его действий пострадал московский студент, который отдал подозреваемому 380 тысяч рублей, желая купить криптовалюту с рук.