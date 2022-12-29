Пятеро фальшивомонетчиков предстанут перед судом в Москве

Фото: shutterstock

В столице завершилось расследование в отношении банды фальшивомонетчиков, состоящей из пяти человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 29 декабря.

По ее словам, уголовное дело передано в Лефортовский районный суд для рассмотрения по существу. Задержанных подозревают в хранении, перевозке и сбыте поддельных денег, совершенных в крупном размере.

Банда, о которой идет речь, занималась производством и продажей поддельных купюр номиналами пять тысяч рублей и 100 долларов США. За фиктивные деньги злоумышленники требовали половину стоимости купюры и продавали свои товары только постоянным проверенным клиентам лично или через оборудованные тайники-закладки.

Однако их деятельность раскрыли, злоумышленников задержали. Момент поимки преступников был снят на оперативное видео.

В ходе расследования у них изъяли более 1700 поддельных купюр. Фигуранты заключены под стражу.