Полицейские задержали фальшивомонетчиков на востоке Москвы

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Сотрудники полиции задержали банду фальшивомонетчиков, обвиняемых в сбыте поддельных денег на территории Москвы. Об этом сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, злоумышленники распространяли поддельные билеты ЦБ РФ и иностранную валюту. Незаконная реализация производилась как через закладки, так и через личную встречу. Стоимость фальшивых денег обычно составляла половину от суммы всего заказа.

Правоохранители задержали пятеро участников банды. Более того, в ходе обыска полицейские изъяли поддельные деньги в сумме свыше 1,5 миллиона рублей, а также около 10 тысяч долларов США. Общая сумма фальшивых купюр составила более 10 миллионов рублей.

Обвиняемые на данный заключены под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование, передает столичный сайт МВД РФ.

13 сентября 2021 года сообщалось, что правоохранители задержали в Москве мужчину, при котором нашли 78 поддельных банкнот номиналом пять тысяч рублей.