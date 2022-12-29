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Собянин открыл новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ им. Баумана

Лейла Алиева
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Собянин открыл новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ им. Баумана
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, 2-я Бауманская улица, 5с1 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана в четверг, 29 декабря.

— По поручению президента Российской Федерации совместно с правительством России мы реализуем масштабный проект обновления материальной базы одного из старейших технических университетов нашей страны. Здесь создается 14 новых корпусов — практически везде одновременно ведутся большие работы, — отметил он.

В этот день открылись два корпуса — биотехнологический и центр транспортного инжиниринга. По словам Чернышенко, МГТУ имени Баумана является лидером по темпам реализации комплексного развития.

На данный момент специалисты продолжают строительство остальных корпусов университета, среди них — научно-образовательный корпус, в котором будут расположены исследовательские лаборатории, научно-административные, образовательные и мультимедийные пространства. Также работы идут в центральном кластере и многофункциональном комплексе технопарка «Квантум-парк», передает агентство городских новостей «Москва».

Новые учебные корпуса и кампус также появятся в Российском университете транспорта. Так, для университета построят здание лабораторно-экспериментальных исследований общей площадью более 9,9 тысячи квадратных метров, в котором расположатся учебные помещения.

Строительство МГТУ им. Баумана Сергей Собянин
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