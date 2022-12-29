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Внутренний конфликт: как поддержка Украины накаляет обстановку в Конгрессе США

Иссалина Аюпова

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Внутренний конфликт: как поддержка Украины накаляет обстановку в Конгрессе США
Фото: shutterstock

Американский президент Джо Байден выделил 45 миллионов долларов из государственного бюджета на поддержку Украины. СМИ сообщают, что уступки Киеву, учтенные в документе, обострили ситуацию в Республиканской партии. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом, насколько сейчас накалена атмосфера в США и могут ли внутренние конфликты повлиять на масштабы поддержки Украины.

По словам политолога Сергея Маркова, сейчас можно говорить о противостояниях внутри политической партии республиканцев, где борются две группировки:

  • Популистская

— Ее сторонники выражают интересы народа США и нацелены на то, чтобы прекратить финансирование киевского режима, — пояснил Марков.

  • Сторона истеблишмента

По словам политолога, эта сторона в свою очередь планирует продолжать активную поддержку Украины.

— Вся конфликтная ситуация в Конгрессе заключена во взаимоотношениях внутри одной партии, — отметил Марков.

Борьба, по его мнению, сейчас сосредоточена вокруг фигуры Рона Десантиса (американский политик-республиканец, губернатор Флориды — прим. «ВМ»):

— Пока неизвестно, по какому пути он пойдет — по пути Трампа, с попыткой выражать интересы большинства населения, или останется на стороне истеблишмента.

Политолог обратил внимание, что сейчас Десантис пытается поддержать обе стороны, чтобы каждая оказала ему поддержку на предстоящих выборах.

— Он пытается опередить Трампа и стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах, — рассказал Марков.

Политолог выразил мнение, что поддержка Украины будет продолжаться.

— Никакой поддержки Украины не существует. Есть марионеточный режим, который полностью подчиняется приказам спецслужб США. Перестать поддерживать сами себя они не смогут. Поэтому поддержка Украины будет продолжаться в полном объеме и масштабе, — заключил Марков.

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