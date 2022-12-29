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UnionPay ввела лимит на снятие за рубежом наличных по картам банков из России

Араз Салехов
В мире
UnionPay ввела лимит на снятие за рубежом наличных по картам банков из России
Фото: shutterstock

Китайская платежная система UnionPay объявила о введении лимита на снятие за рубежом наличных по ее картам, выпущенным российскими банками. Об этом сообщил РИА Новости источник на платежном рынке.

— UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по картам российских банков. Лимит на снятие наличных за рубежом — 50 тысяч юаней в день либо 500 тысяч юаней в год (или эквивалент этой суммы в другой валюте) на каждую карту, — сказал собеседник агентства.

На текущий момент карты такой системы выпускают следующие российские банки: «Русский стандарт», «МТС банк», РСХБ, Газпромбанк, «Солидарность», «Санкт-Петербург», ВБРР, Примсоцбанк, «Приморье», «Зенит» и «Почта Банк», сообщает РИА Новости.

Директор института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин в беседе с «Вечерней Москвой» оценил возможность отказа ряда стран от карты «Мир».

По словам эксперта, если учитывать средства, которые поступали в эти организации от россиян, то отказ банков от данной платежной системы является сильнейшим ударом по экономической стабильности.

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