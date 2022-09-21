«Запад одумается»: экономист Бузгалин оценил возможность отказа ряда стран от карты «Мир»

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Соединенные Штаты Америки грозятся принять меры к банкам, работающим с платежной системой «Мир». Так, уже два банка Турции отказались принимать данные карты. Директор института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин в беседе с «Вечерней Москвой» оценил возможность разрыва контракта с Россией и других стран.

— Американцы идут по простому пути — они хотят перекрыть все экономические отношения не только в наших межгосударственных делах, но и в отношениях России с другими странами. Отсюда и появляются такие глупые запугивания и обещания — ввести санкции против банков, которые будут работать с российскими платежными системами. Несмотря на абсурдность угроз, две турецкие организации уже испугались давления и отказались принимать карты «Мир», — отметил он.

По словам эксперта, если учитывать средства, которые поступали в эти организации от россиян, то отказ банков от данной платежной системы является сильнейшим ударом по экономической стабильности. Более того, граждане России вероятнее всего не станут оформлять карты определенных стран ради одной поездки, они просто перестанут туда ездить.

Это, в свою очередь, еще и убыток в туристической сфере, поэтому Запад скоро одумается, однако это будет поздно и неактуально для россиян, заключил Бузгалин.

Утром 21 сентября поступила информация, что некоторые банки во Вьетнаме и в Казахстане вслед за турецкими кредитными организациями приостановили работу с российской платежной системой «Мир».