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Приметы и советы

Ряд банков Казахстана и Вьетнама перестали принимать карты «Мир»

Юлия Курганова
В мире
Ряд банков Казахстана и Вьетнама перестали принимать карты «Мир»
Фото: shutterstock

Некоторые банки во Вьетнаме и Казахстане вслед за турецкими кредитными организациями приостановили работу с российской платежной системой «Мир».

В call-центрах вьетнамского банка BIDV сообщили, что организация продолжает обслуживать карты Mastercard, VISA, JCB, Western Union, UnionPay, а платежной системы «Мир» в этом списке нет.

В Народном банке Казахстана («Халык банк») заявили, что тоже перестали принимать карты «Мир». Их не обслуживают ни через банкоматы, ни через терминалы.

Отмечается, что ранее эти банки были заявлены на сайте Национальной системы платежных карт России как партнеры. При этом на сайте платежной системы «Мир» на вторник, 20 сентября, был закрыт раздел, в котором ранее сообщалось о географии приема карт.

В Центробанке газете «Известия» сообщили, что зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию инфраструктуры для приема карт «Мир».

20 сентября сообщалось, что Европейский союз не исключает введение санкций в отношении российской платежной системы «Мир». К такому шагу Брюссель может прибегнуть, если Москва не прекратит специальную операцию по защите Донбасса.

Банки Казахстан Вьетнам Карта «Мир»
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