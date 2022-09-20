Евросоюз допустил санкции против российской платежной системы «Мир»

Фото: shutterstock

Евросоюз (ЕС) не исключает введение санкций в отношении российской платежной системы «Мир». Об этом стало известно во вторник, 20 сентября.

Как уточняется, к такому шагу Брюссель может прибегнуть, если Москва не прекратит спецоперацию по защите Донбасса.

Представитель ЕС Петер Стано подчеркнул, что эта тема носит дискуссионный характер и является конфиденциальной, поэтому он отказался от дальнейших комментариев.

По мнению депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека, санкции Брюсселя будут малоэффективны в отношении российской платежной системы. Он уточнил, что «Мир» распространен в России и тех странах, которые вряд ли последуют примеру Евросоюза, передают «Известия».

19 сентября стало известно, что крупный турецкий банк DenizBank прекратил обслуживать российские карты «Мир». Такое решение организации связано с санкциями США и Великобритании в отношении России.

На данный момент карты «Мир» больше не принимаются их банкоматами, а операции по ним не осуществляются. Эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов предположил, что международные платежные системы Mastercard и Visa способны быстро восстановить полноценную работу своих карт в России при возвращении в Россию.