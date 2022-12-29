ЦОДД провел 740 уроков по поведению на дорогах в 2022 году

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Специалисты ЦОДД провели 740 уроков по безопасному поведению на дорогах в 2022 году для 17 тысяч школьников из Москвы, Зеленограда и Балашихи. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Впереди длинные каникулы, дети чаще проводят время на улице, и соблюдение правил поведения на дорогах поможет избежать несчастных случаев. Также призываем родителей обязательно рассказать о них своим детям, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

В процессе занятий дети принимали участие в квизах и квестах, а также знакомились с ПДД, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Замначальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин сообщил, что дети стали реже получать травмы в результате дорожно-транспортных происшествий.

По его словам, снижение показателей детского травматизма стало результатом совместных усилий многих ведомств, которые тесно сотрудничают в рамках проекта и повышают правовую грамотность юных россиян.