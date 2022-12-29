Выставки об итальянском и французском искусстве откроются в Пушкинском музее в январе

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

С начала 2023 года в залах № 17 и 23 в ГМИИ имени Пушкина откроются выставки о французском и итальянском искусстве. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Уточняется, что одна из выставок получит название «Италия XVII–XVIII веков. Эпоха барокко», она расположится в 17-м зале. Там гости смогут увидеть все шесть произведений Бернардо Беллотто.

При этом в зале № 23 гости смогут ознакомиться с экспозицией «Франция XVII — начала XIX века. Нравы и вкусы». Она включает в себя образцы живописи и скульптуры, которые объединены центральной темой человека.

Помимо этого, в музее после ремонта откроется зал № 29. Там горожане смогут познакомиться со слепками шедевров Микеланджело, передает Telegram-канал музея.

Вход в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина по четвергам, согласно новой билетной политике, будет бесплатным для людей старше 60 лет.

По бесплатному билету можно будет попасть на основную экспозицию музея, а также на временные выставки. Входной билет можно оформить на сайте организации или в кассе в день посещения.