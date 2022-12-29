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МИД России раскритиковал усложнение Норвегией условий доступа к Шпицбергену

Полина Долганова
В мире
МИД России раскритиковал усложнение Норвегией условий доступа к Шпицбергену
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Российская сторона категорически не приемлет дискриминационный подход правительства Норвегии, который подразумевает ужесточение условий работы российских организаций на Шпицбергене. Об этом в четверг, 29 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что в последнее время работа российских организаций существенно усложнилась на островах архипелага. Кроме того, ограничительные меры в отношении России нарушают принципы Договора о Шпицбергене 1920 года, напомнила она.

Так, отметила дипломат, ограничения коснулись судна «Дальние Зеленцы», на котором планировалось проводить исследования морских экологических систем. Захарова добавила, что российская позиция с данной аргументацией неоднократно доводилась до норвежской стороны по официальным каналам, передает сайт МИД.

В октябре правительство Норвегии приняло решение ограничить проход российских рыболовных судов в свои порты. Уточняется, что российские рыболовные суда будут иметь доступ только в порты Тромсё, Киркенеса и Ботсфьорда.

Норвегия Мария Захарова Россия МИД РФ
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