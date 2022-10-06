Норвегия ограничила для российских рыбаков доступ к портам страны

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Правительство Норвегии приняло решение ограничить проход российских рыболовных судов в свои порты. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили в пресс-службе норвежского министерства иностранных дел.

— Правительство решило, что российские рыболовные суда могут заходить только в три порта, также все российские суда, прибывающие в эти порты, должны проверяться, — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские рыболовные суда будут иметь доступ только в порты Тромсё, Киркенеса и Ботсфьорда, передает ТАСС.

Недавно постоянный представитель Норвегии при всемирной организации Мона Йуул заявила, что, исходя из имеющейся информации, на трех нитках газопроводов «Северный поток» произошла целенаправленная диверсия, ее исполнители хотели запугать Европейский континент.

В июне Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе. При этом министр иностранных дел скандинавского государства Анникен Хюитфельдт считает, что Осло, не пропуская российские грузы на Шпицберген, не нарушает договор об острове и не пытается специально создать препятствия РФ.