Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Норвегия ограничила для российских рыбаков доступ к портам страны

Евгений Белоусов
В мире
Норвегия ограничила для российских рыбаков доступ к портам страны
Фото: Pixabay

Правительство Норвегии приняло решение ограничить проход российских рыболовных судов в свои порты. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили в пресс-службе норвежского министерства иностранных дел.

— Правительство решило, что российские рыболовные суда могут заходить только в три порта, также все российские суда, прибывающие в эти порты, должны проверяться, — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские рыболовные суда будут иметь доступ только в порты Тромсё, Киркенеса и Ботсфьорда, передает ТАСС.

Недавно постоянный представитель Норвегии при всемирной организации Мона Йуул заявила, что, исходя из имеющейся информации, на трех нитках газопроводов «Северный поток» произошла целенаправленная диверсия, ее исполнители хотели запугать Европейский континент.

В июне Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе. При этом министр иностранных дел скандинавского государства Анникен Хюитфельдт считает, что Осло, не пропуская российские грузы на Шпицберген, не нарушает договор об острове и не пытается специально создать препятствия РФ.

Норвегия Россия Запреты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Сохраним усадьбу предков Пушкина

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назван героем посмертно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Алла сожгла мосты

Алексей Зубарев
Алексей Зубарев

Оказаться на границе со Средневековьем

Никита Миронов
Никита Миронов

Украина це Европа! С ножом и истериками

Никита Кричевский
Никита Кричевский

Свидетели заката европейской экономики

Все мнения
О проекте