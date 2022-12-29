Общественно-жилая застройка появится в промзоне «Дегунино-Лихоборы»

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В САО началось строительство общественно-жилой застройки с социальными объектами в рамках комплексного развития территории (КРТ). Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

— Город проведет аукцион по выбору инвестора для реализации общественно-жилой застройки в границах районов Западное Дегунино и Бескудниково. Проект будет реализован через механизм комплексного развития территории (КРТ) нежилой застройки № 2220, расположенной в производственной зоне № 48 «Дегунино-Лихоборы» (САО), — сказала руководитель ведомства Анастасия Пятова.

Как уточняется, площадь рассматриваемой территории превышает 15 гектаров. Суммарная поэтажная площадь общественно-жилой застройки составит около 380 тысяч квадратных метров, сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Также стало известно, что специалисты проведут реорганизацию части бывшей промышленной зоны «Грузинский Вал», которая расположилась в Пресненском и Тверском районах. Общая площадь работ составит 36 гектаров.