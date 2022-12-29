СБУ предъявила обвинения мэру Полтавы за распространение данных о ВСУ

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Служба безопасности Украины (СБУ) уведомила мэра Полтавы Александра Мамая о подозрении по уголовному делу. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни иными уполномоченными государственными органами, — говорится в сообщении.

Мамай подозревается в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ. Уточняется, что чиновнику грозит до 12 лет заключения.

27 декабря Служба безопасности Украины сообщила об аресте партии железной руды, стоимость которой оценивается в два миллиарда гривен, или в 54 миллиона долларов, якобы принадлежащей российскому бизнесмену Алишеру Усманову.

23 декабря сотрудники ФСБ провели рейды и задержали пособников СБУ в трех регионах России. Мероприятия проводились в Пермском крае, Ростовской области и Еврейской автономной области. Задержанные, по данным ведомства, оказывали содействие СБУ и ВСУ, а также готовили теракты.