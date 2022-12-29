Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СБУ предъявила обвинения мэру Полтавы за распространение данных о ВСУ

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СБУ предъявила обвинения мэру Полтавы за распространение данных о ВСУ
Фото: shutterstock

Служба безопасности Украины (СБУ) уведомила мэра Полтавы Александра Мамая о подозрении по уголовному делу. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни иными уполномоченными государственными органами, — говорится в сообщении.

Мамай подозревается в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ. Уточняется, что чиновнику грозит до 12 лет заключения.

27 декабря Служба безопасности Украины сообщила об аресте партии железной руды, стоимость которой оценивается в два миллиарда гривен, или в 54 миллиона долларов, якобы принадлежащей российскому бизнесмену Алишеру Усманову.

23 декабря сотрудники ФСБ провели рейды и задержали пособников СБУ в трех регионах России. Мероприятия проводились в Пермском крае, Ростовской области и Еврейской автономной области. Задержанные, по данным ведомства, оказывали содействие СБУ и ВСУ, а также готовили теракты.

Украина СБУ Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте