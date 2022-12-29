Дептранс: Выдача пропусков для негабаритных фур начнется 9 января 2023 года

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Выдача пропусков и спецразрешений для движения негабаритного грузового транспорта по Москве в пределах МКАД и по магистралям начнется 9 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 29 декабря.

— Выдача пропусков и спецразрешений для негабаритного грузового транспорта начнется с 9 января 2023 года... Подать заявку на разовый пропуск можно еще сейчас — срок его действия 10 дней, а срок оформления — восемь рабочих часов, — говорится в Telegram-канале департамента.

При этом в ведомстве напомнили, что фурам для движения по Москве в пределах МКАД необходимо иметь ночной или дневной пропуск, а также регистрацию в системе РНИС.

Осенью текущего года также изменились некоторые правила технического осмотра транспортных средств. К чему должны быть готовы автомобилисты и на какие недочеты перестали смотреть, сообщил доцент кафедры наземных транспортных средств Московского политеха, президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств Сергей Зубриський.