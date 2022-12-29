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Россияне назвали самый значительный результат спецоперации на Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Россияне назвали самый значительный результат спецоперации на Украине
Фото: Telegram / Военный обозреватель

Для большинства жителей России (85 процентов) наиболее значимым результатом специальной военной операции на Украине стало снятие водной блокады Крыма. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Второе место в списке занимает освобождение Луганской народной республики (ЛНР) и значительной части Донецкой народной республики (ДНР), за этот вариант проголосовали 80 процентов опрошенных граждан.

Третьей в списке идет консолидация российского общества на фоне поддержки гражданами солдат и офицеров — 79 процентов. Как уточняется, 76 процентов россиян считают значимым результатом вхождение в состав России четырех новых регионов, сообщает сайт ВЦИОМ.

ВЦИОМ также проводил в ноябре опрос о праздновании Нового года в связи с проведением спецоперации. Согласно предоставленным данным, большинство граждан России одобряют праздничное оформление городов при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений, несмотря на спецоперацию.

Украина ВЦИОМ Спецоперации Россия
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