ВЦИОМ: Большинство россиян проголосовали за проведение новогодних мероприятий во время СВО

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Большинство граждан России считают, что детские праздники и новогодние елки необходимо провести, несмотря на спецоперацию. Такое мнение выразили 81 процент россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, 15 процентов жителей страны считают, что новогодние мероприятия нужно провести скромно, а три процента проголосовало и вовсе за отмену праздников.

Кроме того, 55 процентов россиян высказались за то, чтобы в городах установили праздничные елки, 34 процента проголосовали за скромное оформление новогодних деревьев, еще 10 процентов призвали отказаться от них. При этом больше половины опрошенных считают, что нужно отказаться от фейерверков и салютов в этот Новый год, а чтобы сохранить их или сделать скромнее, проголосовали по 22 процента.

Также 70 процентов респондентов не хотят отказываться от праздничного оформления в Новый год, но предлагают отказаться от покупки новых украшений, а 14 процентов согласны на приобретение новых иллюминации и украшений, говорится на сайте ВЦИОМ.

Менее чем за сутки свыше ста тысяч москвичей проголосовали за формат проведения новогодних мероприятий в проекте «Активный гражданин». В среду, 16 ноября, 54 процента опрошенных поддержали вариант, согласно которому нужно украсить город к праздникам, однако массовые концертные мероприятия не проводить.