Более 100 тысяч москвичей выбрали формат новогодних мероприятий в «Активном гражданине»

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Более 100 тысяч жителей столицы проголосовали за формат проведения новогодних мероприятий в проекте «Активный гражданин» менее чем за сутки, сообщили в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления» в среду, 16 ноября.

— На голосование в проекте «Активный гражданин» вынесен вопрос «На ваш взгляд, как город должен праздновать Новый год?». Пользователи могут выбрать один из трех вариантов ответа. В голосовании уже поучаствовали 100 тысяч москвичей, — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, 54 процента опрошенных поддержали вариант, согласно которому нужно украсить город к праздникам, однако массовые концертные мероприятия не проводить. Голосование продолжается, передает агентство городских новостей «Москва».

Опрос, которой поможет определить формат проведения новогодних мероприятий в столице, стартовал по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. С момента запуска голосования портал «АГ» выдержал многотысячный приток пользователей, желающих оставить свое мнение по этому вопросу. Из-за большого количества визитов сайт проекта сталкивается с повышенной нагрузкой, однако продолжает работать.