Москвичи активно голосуют по предложенным мэром форматам новогодних мероприятий

Фото: mos.ru / Московские сезоны

По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина на портале «Активный гражданин» стартовало голосование, которое поможет определить формат проведения новогодних мероприятий в городе. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

С момента запуска голосования портал выдержал многотысячный приток пользователей, желающих оставить свое мнение по этому вопросу. Из-за большого количества визитов сайт проекта сталкивается с повышенной нагрузкой, однако продолжает работать.

На текущий момент голосование идет в штатном режиме. Первый среди предложенных вариантов: город должен праздновать Новый год так же, как и раньше, а вырученные от проведения мероприятий финансы направить на поддержку участников спецоперации.

В качестве еще одного варианта предлагается по-новогоднему оформить столицу, но при этом не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные средства направить на поддержку участников СВО. Последний вариант — не проводить праздничных мероприятий вовсе.

16 ноября Собянин сообщил, что сегодня тысячи граждан России ведут боевые действия, направленные на защиту независимости страны. В связи с этим горожанам предстоит определить, нужно ли проводить празднование Нового года в столице или нет.