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Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии

Араз Салехов
Политика
Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает принудительный сбор биометрии. Об этом следует из документа на официальном портале правовой информации.

В частности, закон предусматривает введение запрета на принуждение к сдаче биометрии и хранению геномной информации. Помимо этого, ограничивается перечень собираемой биометрии: только лицо и голос.

Также у человека появилась возможность упрощенного удаления данных из системы и контроля за их использованием через госуслуги.

Как уточняется, с подписанием закона появляется запрет на использование биометрии детей без согласия родителей. Кроме того, использовать данные можно только в базах, находящихся в России, отмечается на портале.

Госдума 21 декабря приняла закон, запрещающий принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении тех, кто отказывается ее сдавать. Отказаться от процедуры можно будет в письменной форме через МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку данных через сайт «Госуслуги».

До этого Путин подписал закон о введении штрафов до пяти миллионов рублей или до пяти лет колонии за осквернение георгиевских лент. В пояснительной записке к закону говорится, что георгиевскую ленту приравнивают к символу воинской славы РФ.

Законы Биометрия Россия Владимир Путин
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