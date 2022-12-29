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Соединенные Штаты начали признавать неизбежность поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией. Такое мнение в статье для The American Spectator выразил журналист Фрэнсис Семпа.

По его словам, эскалация ситуации была вызвана расширением Североатлантического альянса (НАТО) на восток.

— По сути, администрация Байдена призывает Украину продолжать военные действия, хотя она сама не верит в то, что у Киева есть шанс на победу, — написал обозреватель.

Он добавил, что громкие заявления американских политиков о судьбоносном значении исхода ситуации на Украине направлены на то, чтобы заручиться поддержкой для увеличения помощи Киеву.

Семпа добавил, что предложения увеличить военный арсенал украинской армии являются безответственной риторикой, которая может привести к опасным последствиям.

До этого руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российско-украинский конфликт зашел в тупик. По его словам, ВСУ не могут победить Россию по всем направлениям комплексно, поэтому Киев ожидает новых поставок оружия.