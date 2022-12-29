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На Украине заявили, что конфликт с Россией зашел в тупик

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
На Украине заявили, что конфликт с Россией зашел в тупик
Фото: shutterstock

Российско-украинский конфликт зашел в тупик. Об этом в четверг, 29 декабря, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

— Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже. Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия, — цитирует его Lenta.ru.

Помимо этого, Буданов заявил, что Украина планирует вернуть Крым под свой контроль. При этом в ходе этого украинская сторона будет предпринимать разные методы, уточнил он.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина намерена «вернуть» Крым в 2023 году. О том, каковы шансы Украины на вторжение в Крым, «Вечерней Москве» рассказал капитан I ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Он уточнил, что украинские политики регулярно говорят о намерении захватить полуостров. Ничего удивительного в словах Ермака нет, подчеркнул специалист.

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